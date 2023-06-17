السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأولى فى اللغة العربية ضمن امتحانات الثانوية البريطانية: "حلمي الالتحاق بكلية الطب"

منه الله
منه الله

أعربت الطالبة منة الله محمد عبدالبديع- الحاصلة على المركز الأول فى مادة اللغة العربية على مستوى العالم فى امتحانات الثانوية البريطانية- عن سعادتها بتكريم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم لها.

وقالت منة الله في حديثها لـ"الدستور" إنها تحب اللغة العربية لذلك دائمًا تتفوق فيها، وأن هذه الامتحانات لابد منها حتى يتم التحاقها بالجامعة، مؤكدة أن حلمها الالتحاق بكلية الطب.

وعن اختيارها لمادة اللغة العربية، قالت: «بحب اللغة العربية وكنت بجتهد وبمشي على كلام المدرس بتاعي وكنت بحل تدريبات كتير تجهيزا للامتحانات وبذاكر كويس الـ quizzes و الـ mocks وده طبعا ساعدني على التعود على طريقة الامتحان، والحمد لله ربنا أكرمني».

يذكر أن منة الله محمد عبدالبديع هى طالبة مصرية فى الصف الثالث الثانوي البريطانى فى مدرسة البشائر وهو مدرسة حكومية تابعة لمجموعة 30 يونيو التابعة لوزارة التربية والتعليم. 

وسبق، وجه الدكتور رضا حجازي بإعفاء الطلاب المكرمين من المصاريف الدراسية للمواد الدراسية المتفوقين بها، كما وجه الشكر للمُعلمين والقائمين على العملية التعليمية بمدارس 30 يونيو الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل تربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيًا وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية، مما أثمر عن النتائج الإيجابية التى انعكست على الطلاب الذين يتم تكريمهم اليوم، وحصولهم على المراكز المتقدمة في التفوق الدراسي على مستوى العالم وعلى مستوى الجمهورية كمدارس دولية مصرية.

وقد أجرى الوزير حوارا مع الطلاب عن آمالهم وطموحاتهم التي يسعون إلى تحقيقها، مشيدًا بطلاب المدرسة، متمنيًا لهم المزيد من التفوق وتنمية ما لديهم من مواهب وإبداعات نفتخر ونعتز بها جميعًا.

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