الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قطر تفوز على جامايكا بثنائية استعدادًا للكأس الذهبية

منتخب قطر
منتخب قطر

تغلب منتخب قطر لكرة القدم 2 / 1 على نظيره الجامايكي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس.

وبادر المنتخب القطري بالتسجيل عن طريق همام أحمد في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله محمد مونتاري الهدف الثاني في الدقيقة 39.

واستغل منتخب جامايكا حالة الهدوء التي طغت على أداء لاعبي منتخب قطر، ليقلص الفارق عن طريق شامار نيشولسون في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وحاول المنتخب الجامايكي خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من عمر المباراة، التي أقيمت في النمسا، ولكن دون جدوى.

ويأتي اللقاء في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية، الخاصة بمنتخبات قارة أمريكا الشمالية، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

كما يستعد المنتخب القطري للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي يستضيفها على ملاعبه في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير من العام المقبل.

منتخب قطر منتخب جامايكا الكأس الذهبية مباراة ودية

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