تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بمراكز المنيا

نظمت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات تموينية رقابية وتفتيشية بالتعاون مع إدارات التموين والجهات المعنية علي الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال الجزارة والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 20 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال تاج جلال أبي سراح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نفذت حملة حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بالمركز على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة شملت نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإشراف على الكيال نائب رئيس المركز وبالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي والطب البيطري ومباحث التموين نظمت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأوضح رئيس المركز أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز والجزارين بمطاري وأسفرت عن تحرير 10 محاضر تموين متنوعة، منها 4 محاضر عدم نظافة ومحضر عدم صرف بون و2 محضر نقص وزن و2 محضر شهادة صحية ومحضر ذبح خارج السلخانة بإجمالي 10 محاضر، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة الحالة التموينية وتحقيق شكاوى المواطنين.