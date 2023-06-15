الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 11 مصابًا فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

اسعاف
اسعاف

أُصيب 11 شخصًا، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "إسلام حسن محمد حسن - 18 سنة، مصاب بكدمة بالفقرات القطنية، أشرف محمود الجمل - 43 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عبيد محمود - 29 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد جمال شمس 24 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد أشرف محمود محمد 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بكر عبدالمنعم الصعيدي 42 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

كما أُصيب أيضًا في نفس الحادث "عبدالسلام يونس خيرالله 34 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، موسى يونس خيرالله 36 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود إسماعيل حسين 49 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عزام علي عبدالصادق 34 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد سامي أحمد مهدي  30 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم؛ للعرض على الجهات المختصة. 

اصابة 11 شخص الإسكندرية مطروح حادث تصادم سيارتين طريق الإسكندرية مطروح مستشفى العلمين النموذجي

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