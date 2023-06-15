محافظ بورسعيد: بدء الخطوات التنفيذية لتطوير المرحلة الثانية من طريق الرقة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير المرحلة الثانية من طريق الرقة بطول 3 كم جنوب بورسعيد، والذي يأتي بالتوازي مع تطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بجنوب بورسعيد.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بجنوب بورسعيد؛ لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات تطوير الطرق، رافقه أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، والمهندسة هويدا شميس، رئيس تعمير بورسعيد، وعدد من الجهات التنفيذية.

وشدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تنفيذ أعمال التطوير على أعلى مستوى، خاصة جهات التعمير والري.

وخلال جولته، التقى محافظ بورسعيد، عددًا من أهالي منطقة الرقة وبحر البقر، مشيرًا إلى أن حي الجنوب، شهد خطة تطوير غير مسبوقة في منظومة الطرق والميادين، ضمن حزمة من التطورات في عدة مجالات، بما يحقق خدمات أفضل لقاطني هذه المناطق وجارٍ العمل في عدد من المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

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