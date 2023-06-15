"انفتاح النص الرحلي".. كتاب جديد للناقد المغربي بوشعيب الساوري

صدر للباحث والأكاديمي المغربي بوشعيب السّاوري عن "منشورات إفريقيا الشرق" كتاب جديد يحمل عنوان "انفتاح النص الرحلي".

تحديد النص الرحلي

يتكون الكتاب من مقدمة وثمانية فصول وخاتمة، ويسعى إلى الحفر في مكامن الصعوبة التي يطرحها كل تحديد للنص الرحلي، وينشغل باستجلاء تعدد أشكال النصوص الرحلية، وتفسير سرّ تعدد قراء النص الرحلي بتعدد كتابه، والكشف عن مظاهر انفتاحه.

يفسر الكاتب ملامح انفتاح النص الرحلي الشكلي والمضموني الذي يتمثل في تعدد وجهات ومستويات كتاباته، وانفتاحه على الآخر والأنا، وعلى الأجناس البيوجرافية والترجمة والفنون البصرية والكثير من الخطابات المعرفية.

أعمال سابقة

جدير بالذكر أن بوشعيب الساوري قد أصدر العديد من الأعمال المهمة في مجالات النقد والترجمة والإبداع.

ففي مجال النقد، صدر له: "الرحلة والنسق، دراسة في إنتاج النص الرحلي، رحلة ابن فضلان نموذجا"، و"رهانات روائية قراءات في الرواية المغربية"، و"من الحكاية إلى الرواية، بصدد العالم الروائي للميلودي شغموم"، و"التباس هوية النص، دراسة في تداخل الروائي والشعري"، و"صورة الآخر في رحلات عربية من القرن العاشر إلى القرن الواحد والعشرين"، و"الذات وصورها في الرواية العربية".

وفي مجال الترجمة صدر له: "رحلة مراقب صحي إلى المغرب" لإميل كيرن، و"رحلة إلى المغرب: ست عشرة رسالة إلى أمي 1882"، لايمانويل شلومبيرغر، و"من موكادور إلى بسكرة، رحلات داخل المغرب والجزائر"، لجيل لوكليرك، و"رحلة في أسرار بلاد المغرب"، لإتيان ريشي، و"المغرب بعيون أوروبية"، لمجموعة مؤلفين، و"اثنتا عشرة سنة من الاستعباد.. رحلة أسيرة هولندية في بلاد المغرب 1731-1743م"، لماريا تير ميتلين.

أما في الرواية فقد أصدر: "غابت سعاد" عام 2008م، و"إصرار" عن دار الألمعية بالجزائر عام 2011، ورواية "حالات حادة".