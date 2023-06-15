الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"انفتاح النص الرحلي".. كتاب جديد للناقد المغربي بوشعيب الساوري

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر للباحث والأكاديمي المغربي بوشعيب السّاوري عن "منشورات إفريقيا الشرق" كتاب جديد يحمل عنوان "انفتاح النص الرحلي".

تحديد النص الرحلي

 يتكون الكتاب من مقدمة وثمانية فصول وخاتمة، ويسعى إلى الحفر في مكامن الصعوبة التي يطرحها كل تحديد للنص الرحلي، وينشغل باستجلاء تعدد أشكال النصوص الرحلية، وتفسير سرّ تعدد قراء النص الرحلي بتعدد كتابه، والكشف عن مظاهر انفتاحه.

يفسر الكاتب ملامح انفتاح النص الرحلي الشكلي والمضموني الذي يتمثل في تعدد وجهات ومستويات كتاباته، وانفتاحه على الآخر والأنا، وعلى الأجناس البيوجرافية والترجمة والفنون البصرية والكثير من الخطابات المعرفية.

أعمال سابقة

جدير بالذكر أن بوشعيب الساوري قد أصدر العديد من الأعمال المهمة في مجالات النقد والترجمة والإبداع. 

ففي مجال النقد، صدر له: "الرحلة والنسق، دراسة في إنتاج النص الرحلي، رحلة ابن فضلان نموذجا"، و"رهانات روائية قراءات في الرواية المغربية"، و"من الحكاية إلى الرواية، بصدد العالم الروائي للميلودي شغموم"، و"التباس هوية النص، دراسة في تداخل الروائي والشعري"، و"صورة الآخر في رحلات عربية من القرن العاشر إلى القرن الواحد والعشرين"، و"الذات وصورها في الرواية العربية".

وفي مجال الترجمة صدر له: "رحلة مراقب صحي إلى المغرب" لإميل كيرن، و"رحلة إلى المغرب: ست عشرة رسالة إلى أمي 1882"، لايمانويل شلومبيرغر، و"من موكادور إلى بسكرة، رحلات داخل المغرب والجزائر"، لجيل لوكليرك، و"رحلة في أسرار بلاد المغرب"، لإتيان ريشي، و"المغرب بعيون أوروبية"، لمجموعة مؤلفين، و"اثنتا عشرة سنة من الاستعباد.. رحلة أسيرة هولندية في بلاد المغرب 1731-1743م"، لماريا تير ميتلين. 

أما في الرواية فقد أصدر: "غابت سعاد" عام 2008م، و"إصرار" عن دار الألمعية بالجزائر عام 2011، ورواية "حالات حادة". 

بوشعيب الساوري انفتاح النص الرحلي أدب الرحلة الرحلة رحلات المغرب

الأكثر قراءة

أمن قومى.. اقتصاديون: تصريحات السيسى عن سعر الصرف حماية للمصريين من تداعيات الأزمة العالمية

تفاصيل حكم ثبوت وفاة طفل بعد مرور 66 عامًا بمطروح

في ذكراها العاشرة.. 30 يونيو ثورة على التطرف والرجعية

إحباط محاولة لتهريب كمية من المنشطات الجنسية عبر منفذ العوجة البري

مصرع شاب بسبب جرعة مخدرات زائدة فى العياط

التحريات فى العثور على جثة متوفى بشقته ببولاق الدكرور تكشف مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى