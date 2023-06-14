الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُساند المنتخب الأولمبى قبل خوض البطولة الإفريقية المؤهلة لباريس 2024

وزير الرياضة يدعم
وزير الرياضة يدعم المنتخب الأوليمبي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد اليوم الأربعاء  بمقر اقامة المنتخب الأولمبي بفندق الإقامة الخاص بالمنتخب الأولمبي ببرج العرب وذلك لدعم اللاعبين والجهاز الفنى فى معسكرهم وتجمعهم التدريبي، قبل خوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23  سنة، والتي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وشارك وزير الرياضة اللاعبين، مشاهدة الشوط الأول من مباراة المنتخب الأول لكرة القدم في مباراته بالجولة الخامسة المؤهلة لتصفيات الأمم الإفريقية بين منتخبنا القومى الأول ونظيره الغينى.

وشدد “صبحي” على توفير سبل الدعم للمنتخب الأولمبي بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المنتخب  يخوض منافسات صعبة فى البطولة المقبلة ولكنه على ثقة كبيرة فى اللاعبين وجهازهم الفنى.

وأكد أن المنتخب يدخل البطولة وهو حامل لقبها السابق كما يضم المنتخب العديد من العناصر  المميزة والتى تمتلك الموهبة بالإضافة الى ادراكهم  لقيمة تمثيل منتخب مصر، وأيضا لامتلاك المنتخب الأولمبي لجهاز فنى على أعلى مستوي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب.

ويختتم منتخبنا الأولمبي معسكره التدريبي غدًا الخميس، بمباراة ودية أمام المنتخب الغاني قبل السفر للمغرب السبت المقبل، كما سيخوض منتخبنا الأولمبي مباراة  ودية أخرى قبل خوض التصفيات يوم 20 يونيو الجاري، أمام نظيره الكونغولى بالمغرب.

ويبدأ منتخب الفراعنة الأولمبي أولى مبارياته فى بطولة أمم إفريقيا يوم 25 يونيو أمام منتخب النيجر فى مدينة طنجة والتي تستضيف منافسات مجموعة مصر وسوف يتأهل مباشرة الى اوليمبياد باريس 2024 أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة امام نظيره من قارة آسيا.

وزير الرياضة المنتخب الأوليمبي أوليمبياد باريس 2024 البطولة الأفريقية المؤهلة لباريس 2024

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