الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة": قمنا بتغيير النظرة التشاؤمية لدى شباب الجامعات

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت عهود وافي، رئيسة مجلس أمناء حياة كريمة، إنه منذ أكثر من عام ونصف العام تم البدء في ملف الجامعات، وكان الهدف الأساسي أن يدرك الشباب المصري ما يدور في مبادرة حياة كريمة. 

التطوع بحياة كريمة

وأكدت عهود، خلال إلقاء كلمتها أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه تم فتح باب التطوع أمام الشباب المصري من أجل المشاركة في المبادرة. 

النظرة التشاؤمية

وتابعت: "في البداية كان هناك نظرة تشاؤمية اعتلت أوجه الشباب، ومنذ بداية النقاش مع الشباب تغيرت هذه النظرة بنسبة كبيرة".

واستطردت: "اكتشفنا أن قليلا من الأرض يكفي كي نلتقي في سلام ومن هنا استوحينا فكرة فيديو 360".

عهود وافي رئيسة مجلس أمناء حياة كريمة اكسترا نيوز ملف الجامعات المؤتمر الوطنى للشباب

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