ضبط 18 طن قمح بدون أوراق رسمية بهدف الاحتكار بمركز ملوي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة والميدانية لعمليات توريد محصول القمح، وتقديم كافة سبل الدعم للموردين، والتعامل بكل قوة وحسم في التصدى للمخالفين، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالالتزام بكافة القواعد المنظمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم.



من جانبه، قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي واصلت جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة عمليات توريد القمح من خلال الحملات الرقابية على الطرق الرئيسية والفرعية للتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة، مشيرا إلى أنه تم ضبط 18 طن محصول القمح بقريتى (تونا الجبل، قلندول) بهدف الاحتكار، وعلى الفور تم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية وإدارة المواقف تكثف من حملاتها بكافة الأحياء والقرى التابعة لها لضبط أية محاولات لتهريب القمح بهدف الاحتكار، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي للتأكد من توريد كميات القمح للشون والصوامع الحكومية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا بتشديد الرقابة والالتزام بالقواعد والاشتراطات المنظمة والخاصة بتوريد القمح للشون والصوامع باعتباره محصول استراتيجي، مشيرا إلى أنه وجه رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالمتابعة الدورية والدقيقة مع الجهات المعنية لأي محاولة لاحتكار القمح بدون الحصول على أوراق رسمية وتصريح من مديرية التموين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي سيارة محملة بكميات من القمح يتم ضبطها بدون وجود تصريح بذلك.