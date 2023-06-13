السجن 3 سنوات لـ"تقاوى بورسعيد" لحيازته سلاحًا وذخيرة

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، في حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات تهمة حيازة سلاح ناري وطلقة بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.

كانت أجهزة الأمن ببورسعيد قد رصدت المتهم "م. ص. ع" وشهرته "تقاوي"، ويعمل بائع فاكهة، عقب ورود تحريات ومعلومات تفيد بحيازته أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بإذن من النيابة العامة على خلفية القضية رقم 4854 لسنه 2021 جنح الضواحي من الطريق العام، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناريا فرد خرطوش، وبفحصه عثر بداخل ماسورته على طلقه من النوع الخرطوش.

وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.