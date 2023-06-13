الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يونس مخيون لـ"الشاهد": الإخوان رفضوا النصح ولفقوا الاتهامات والأكاذيب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الحزب تعامل  مع واقع أن محمد مرسي أصبح  رئيس جمهورية، وكل مؤسسات الدولة تعاملت معهم، والمؤسسة العسكرية تعاملت معه باعتباره  القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم الدستور.

 

وأضاف “مخيون”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنا حريصين على نجاح التجربة، لكن للآسف انفردوا بالقرارات، لم يكن هناك نوع للمشورة، لا يستمعوا للنصح، ورغم وجود قيادات من حزب النور ضمن مستشاري محمد مرسي، إلا أن معظمهم استقال نتيجة للتهميش، كان مجرد مسمى فقط، وليس لهم أي دور".

 

ولفت إلى أن الإخوان اتهموا الدكتور خالد علم الدين باتهامات باطلة، وطلعوا كلام في الإعلام لا أساس له من الصحة.

 

وعن تفاجئه بما فعله الإخوان، قال مخيون: "الإخوان لا يتورعون عن فعل أي شيء، لكن لم نتخيل وهم يمثلون التيار الإسلامي مفروض نكون على درجة كبيرة من الأمانة والصدق وسلوكنا منضبط بالإسلام، وليس  تشويه صورة الناس والكذب عليهم وإلصاق التهم فهو أمر خارج عن نطاق الأخلاق، وكان نقطة خلاف حاد بينا وبينهم".

 

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

يونس مخيون أسامة الشاهد محمد الباز

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