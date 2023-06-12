الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بتقنية المسرح الأسود.. "حنان في بحر المرجان" عرض مسرحي بالزقازيق

صورة من العرض
صورة من العرض

على مدار 5 أيام شهد مسرح قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "حنان في بحر المرجان" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بالزقازيق بتقنية المسرح الأسود، والذي اختتم فعالياته أمس الأحد وسط حضور جماهيري كبير.

تدور أحداث العرض حول الطفلة حنان التي يمرض والدها الصياد، وتقرر حنان أن تخرج للصيد بدلاً عن والدها ويخرج معها أصدقاؤها الحيوانات الأرنب والسنجاب والقرد ويتركونها على شط بحر المرجان، وتقابلها سيدة عجوز تترك معها أمانة وتتركها، ثم تظهر لها جنية البحر وتأخذها معها إلى الأخطبوط الملك الشرير، الذي يحاول أن يقنعها بترك الأمانة لنشر الشر وخيانة الأمانة بين سكان الغابة وبحر المرجان ولكنها ترفض بشدة وتتعرض للسجن والتشويه ولكنها مصممة على حفظ الأمانة.

العمل تأليف سعيد حجاج، إخراج مهدي يحيي، عرائس تريزا فريد، ماسكات تريزا فريد، وسعدية إبراهيم، تصميم الديكور مي محمد، تنفيذ الديكور سعدية ابراهيم، ملابس زينب رأفت، استعراضات أحمد ماهر، مونتاج الصوت أحمد صلاح، جرافيك أحمد طرية، أغنية يلا يا سمكة كلمات وألحان د. محمد عبد المجيد رزق، غناء مالك محمد.

العرض قدم ضمن فعاليات موسم مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وقدمه فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من إنتاج الإدارة العامة للطفل برئاسة د. جيهان حسن التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

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قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي حنان في بحر المرجان عروض نوادي مسرح الطفل المسرح الاسود العرض

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