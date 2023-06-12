"الجبلي" يطالب بتعجيل الإفراج عن احتياجات المصانع

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية توجيه الاستثمارات في إحلال الواردات كأحد عوامل استقرار الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، مشيدا بما تبذله مبادرة "ابدأ" في هذا الملف الهام، الذي سيكون له أكبر أثر في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا.

وأشار إلى تأثر كافة دول العالم بالأزمة الاقتصادية العالمية، التي تضخمت بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما أكد على ضرورة الاهتمام بالاعتماد على الذات في توفير الخامات لزيادة الصادرات.

وطالب الجبلي بتعجيل الإفراج عن احتياجات المصانع، حتى تستمر عجلة الإنتاج لسد الطلب على الاستهلاك المحلي وزيادة الصادرات.

وأشار إلى قيام غرفة الصناعات الكيماوية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لخفض الانبعاثات الكربونية للأسمدة، مؤكدا قيام مصانع الأسمدة الأزوتية بالتوافق مع المتطلبات العالمية للتغيرات المناخية.

وناقش المجلس التحديات التي تواجه الصناعات الكيماوية والحلول المقترحة لهذه المشاكل بالاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في تطوير الصناعة والنهوض بها وتحقيق نمو الصادرات.

وأشار خالد أبو المكارم وكيل مجلس إدارة الغرفة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أهمية توفير الخامات من السوق المحلي أو استيرادها حتى تستطيع المصانع الإنتاج بأقصى طاقة محلية، فلن تستطيع الشركات التصدير دون توفير الخامات الأساسية للإنتاج.

وأكد المهندس شريف الزيات عضو مجلس الإدارة أهمية جذب الاستثمارات في مجال تصنيع احتياجات المصانع لضمان استمرارية الإنتاج.

وأشار عبدالله حلمى وكيل المجلس الى أهمية تغير اجراءات الهيئات المشرفة على الصناعة لتوفير المناخ الجيد للاستثمار و ضرورة توعية العاملين لهذه الهيئات وتدريبهم و تأهيلهم .

وأشار عبدالله حلمي، وكيل المجلس، إلى أهمية تغيير إجراءات الهيئات المشرفة على الصناعة لتوفير المناخ الجيد للاستثمار، وضرورة توعية العاملين بهذه الهيئات وتدريبهم وتأهيلهم. وأشاد الدكتور شريف الجبلي بقرار وزير التجارة والصناعة بالسماح بتجديد رخص التشغيل كل ثلاث سنوات للصناعات عالية المخاطر، وكل خمس سنوات للصناعات منخفضة المخاطر، تيسيرًا على المصانع.

وأشار الدكتور شريف الجبلي إلى أن الصناعة المصرية تعاني بشكل كبير في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يؤثر على قدرة المصانع الإنتاجية والتنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية، مما قد يفقدهم بعض الأسواق العالمية، وطالب بدعم تلك المصانع المهددة بالتوقف لعدم قدرتها على الإنتاج. كما طالب بزيادة نسبة المساندة التصديرية لخدمة أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وطالب د كتور إيهاب السقا عضو مجلس الادارة و رئيس شعبة إدارة المخلفات بضرورة تفعيل منظومة إدارة المخلفات لتوفير الخامات اللازمة لصناعة التدوير من البلاستيك والمطاط والورق، كما طالب م / محمود علم الدين بضرورة حذف المنظفات من ضريبة الجدول لتحقيق التنافسية العادلة مع المستورد من المنظفات.