الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزة مصطفى تنعى فايزة واصف: "سيدة من الجيل الراقى ومواقفها عظيمة"

عزة مصطفى
عزة مصطفى

نعت الإعلامية عزة مصطفى المذيعة الكبيرة فايزة واصف، مقدمة البرنامج التلفزيوني الشهير «حياتي».

وقالت عزة خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الإعلامية القديرة فايزة واصف سيدة عظيمة، تعلمنا منها الكثير في المهنة، وكانت سيدة جميلة جدًا ورائعة، وراقية على المستوى الشخصي.

وأضافت: "من الشخصيات المحترمة من الجيل الراقي في تاريخ التلفزيون المصري، عندما تلتقي أي مذيعة جديدة كانت تشجعها، وتوجهها نحو الأفضل، وتفرح لنجاح زملائها، كانت متحققة وكانت نجمة من نجوم ماسبيرو".

رحلت عن عالمنا، الإعلامية الكبيرة فايزة واصف، بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية.

الإعلامية الراحلة فايزة واصف إعلامية ومؤلفة مصرية، انضمت للإذاعة والتلفزيون منذ ستينيات القرن الماضي، قدمت سلسلة برامج عام 1963، وقدمت برنامج منوعات باسم "أغنية اليوم" من أعلام التليفزيون المصري، وقدمت برنامج «حياتي» في التليفزيون المصري لمدة 36 عامًا.

فايزة واصف وفاة فايزة واصف من هي فايزة واصف عزة مصطفى

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