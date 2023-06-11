الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"اقتصادية قناة السويس": 209% نمو حركة تداول البضائع بشرق بورسعيد خلال مايو

جريدة الدستور

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن زيادة حجم البضائع المتداولة بميناء شرق بورسعيد، خلال مايو الماضي قد بلغت 859180 ألف طن من الكلينكر والملح والجبس والأسمنت المعبأ والحديد بزيادة قدرها 209.8%، مقارنة بذات الفترة خلال مايو 2022 والتي بلغ حجم التداول بها إلى 277294 ألف طن لذات البضائع.

 

وفي هذا السياق، أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء شرق بورسعيد يعد أحد أهم الموانئ التابعة المطلة على البحر المتوسط، والذي يسهم بدور كبير في تعزيز وزيادة حركة الصادرات المصرية من مواد البناء كالأسمنت بنوعيه والحديد والكلينكر للأسواق الخارجية، خاصة الدول التي يعاد الإعمار والتنمية بها، مشيراً إلى استقبال الرصيف الغربي السفينة ETERNITY SW القادمة من تركيا، لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر وتصديره إلى كوت ديفوار، حيث تعتبر الدول الإفريقية المستورد الأول لخام الكلينكر والأسمنت الأبيض والحديد عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد، مما يعد انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية؛ لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع.

 

كما استقبل الميناء السفينة LIVADI القادمة من ميناء الإسكندرية لشحن 30 ألف طن من خام الكلينكر إلى لبنان، وذلك في إطار رؤية المنطقة الاقتصادية في فتح أسواق جديدة، وزيادة وتعزيز حركة الصادرات من الموانئ المصرية.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.

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