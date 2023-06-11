الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة": جامعة الدول العربية تستضيف وفود منحة ناصر للقيادة الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، للمشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية.

وعلى هامش الزيارة، عُقدت جلسة تعريفية بحضور وزير مفوض الدكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، ووزير مفوض فيصل غسان مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ،ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات.

وقام وزير مفوض الدكتور علاء التميمي، بتعريف المشاركين من خلال عرض توضيحي؛ نشأة جامعة الدول العربية ودورها في النهوض بالوطن العربي المشترك على مدار 78 عامًا كونها أول منظمة عربية في التاريخ المعاصر تهدف إلى توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات الحيوية وحماية الأمن القومي العربي، كما تحدث عن ميثاق جامعة الدول العربية وأجهزتها التي تضم (مجلس الجامعة-المجلس الاقتصادي والاجتماعي-المجالس الوزارية المتخصصة-الأمانة العامة-المنظمات العربية المتخصصة-البرلمان العربي ).


وفي كلمته، نقل الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، تحيات وتقدير وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، للحضور من جامعة الدول العربية والمشاركين بالمنحة، وأشاد بكم المعلومات التي استمع إليها المشاركين عن نشأة جامعة الدول العربية، وإنجازاتها في تحقيق الوحدة بين الدول العربية وتوثيق الصلات بينها ،بالإضافة الى إسهاماتها على الصعيد العربي والدولي.

وأشارت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، أن زيارة جامعة الدول العربية من أهم فعاليات برنامج المنحة، خاصٍة وأن يشارك  بها 150 من القيادات الشبابية من مختلف دول العالم، مؤكدًة أنه تم اختيار المشاركين بالمنحة من بين رواد الأعمال الشباب والقادة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وعدد من صناع القرار الشباب في القطاع العام بدولهم.

وتناقش الشباب خلال الجلسة حول العديد من الموضوعات الهامة المطروحة على الساحة العربية، والتي أظهرت مدى اهتمامهم وتفاعلهم، وانبهارهم بما تقدمه مصر من مساعدات لأشقائها.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة المركزية البرلمان العرب التنمية الشبابية العلاقات الدولية

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