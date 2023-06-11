الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مركز التنمية المستدامة يبدأ في تسليم 400 برج حمام بالأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح

أبراج حمام
أبراج حمام

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، بتسليم عدد 400 برج حمام للمرأة المعيلة بصحراء مطروح.


من جانبه أكد المنسق الوطني للمشروع، الدكتور نعيم مصيلحي، أهمية الدورالذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" ومساهماته الجادة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة بالمنطقة الغربية في إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في ضوء الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة التي تشمل تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، لمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجالات التنمية الزراعية المستدامة.

ومن ناحيته صرح  المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية إحدى المشروعات المدرة للدخل للسيدات البدويات داخل المجتمعات المحلية بمنطقة عمل المشروع من الضبعة غرباً حتى السلوم. 

وأشار "الأمير" إلى أن المشروع من أحد أهدافه الرئيسية هو إقامة مشروعات صغيرة تساعد المرأة على تحسين الحياة المعيشية للمرأة البدوية داخل ربوع المحافظة، كما يهدف المشروع لدعم المرأة بمحو أمية 2000 سيدة وفتاة وتنفيذ مشروعات صغيرة لصالح المرأة، تربية الدواجن والماعز والحرف اليدوية، يستفيد منها أكثر 3000 سيدة بصورة مباشرة.

وكان مركز بحوث الصحراء، نظم ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وأثرها على الإنتاج الزراعي بمحافظة مطروح"  تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وبحضور المهندس مرضي القطعاني  رئيس  وحدة الدعم الفني والإرشادي بسيدي براني بمطروح، التي انعقدت بها  فعاليات تلك الندوة. 


 وصرح الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يقوم بتنفيذ مشروعات وبرامج بحثية تطبيقية للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية وسبل مواجهتها لتحقيق الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.  

الزراعة التنمية المستدامه يبدا تسليم محطة مترو الأوبرا برج حمام للمراة

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