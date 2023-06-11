الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" بالعبور الجديدة (صور)

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن  كل المصريين"، الجاري تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، والذي يضم الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشدداً على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذى للوحدات، وكذا الخدمات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكداً أن مدينة العبور الجديدة تشهد إقبالا كبيراَ على حجز الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال الجارية بالبنية التحتية لمشروع سكن كل المصريين بالحيين الـ15و 16، والذى يضم ٦٣٨ عمارة بإجمالى ١٥٣١٢ وحدة سكنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق من خطوط انحدار شبكة الصرف الصحى وصرف مياه الأمطار، وكذا أعمال تنفيذ خط المياه الناقل قطر 700 مم H.D.P.E، المغذي لتلك الأحياء، بجانب تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات في بعض العمارات ومباني الخدمات.

وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لمشروع سكن "كل المصريين" بالحى الـ١٤ والذى يضم ٨٠٦ عمارات بإجمالى ١٩٣٤٤وحدة بالإضافة إلى ٧ أسواق تجارية و٤ مراكز طبية و ٥ مدارس بمراحل مختلفة، وعدد ٤ حضانات وعدد ٢ ملعب خماسي و مخبز، لافتاً إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية وكذا أعمال الأرصفة ورش mc لطريق R10 بالحى الـ14 بالمدينة.

وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
وحدات سكن كل المصريين
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق المبادرة الرئاسية المجتمعات العمرانية تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإ جهاز تنمية مدينة العبور حجز الوحدات السكنية محدودي الدخل متابعة مستمرة

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