محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج المحافظة لحج الجمعيات

انطلق صباح اليوم السبت، فوج حجاج الجمعيات من أبناء الإسماعيلية إلى المدينة المنورة، والذي يعد ضمن الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية الذي تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات (الإسماعيلية- الجيزة- المنوفية).

وحرص محافظ الإسماعيلية على استقبال حجاج الجمعيات من أبناء الإسماعيلية يوم الخميس الماضي، لتسليمهم شنطة المناسك والتأكد من تذليل كافة الإجراءات التي يقوم بها الحجاج موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والموفدة ضمن بعثة وزارة التضامن الاجتماعي لحجاج الجمعيات هذا العام، بالمتابعة المستمرة مع للاطمئنان على أحوال الحجاج طوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، برفع درجة الاستعداد القصوي، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أي عقبات، لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

حيث تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل، وفقًا لتفويج السفر والطيران.

كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل ٤٥ حاجًّا، فضلًا عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.