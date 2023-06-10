السبت المقبل.. مناقشة "كل يوم تقريبًا" لـ محمد عبد النبي بمكتبة البلد

تستضيف مكتبة البلد، حفل توقيع ومناقشة رواية "كل يوم تقريبًا" للكاتب محمد عبد النبي، والصادرة عن دار المحروسة للنشر والتوزيع، في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 17 يونيو الجاري، بمقر المكتبة في 31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

ومن المقرر أن يناقشه كلٌّ من الكاتب محمد خير، والكاتب حسن عبد الموجود، على أن يدير اللقاء الكاتب الصحفي مهند عبد العظيم.

من أجواء الرواية نقرأ:

قبل أيَّامٍ من بلوغه الأربعين، يُقرِّر فؤاد أن يبدأ حياةً جديدةً، وأن يُقلِع عن عاداته الصحية السيئة؛ كالتَّدخين، والسُّكر، والسَّهر؛ وهو القرار المتكرر والمتجدد، بلا طائلٍ، منذ سنوات.



يُقرِّر أيضًا أن يتخلَّص من جميع دفاتر يوميَّاتٍ واصل كتابتها نحو ثلاثين عامًا؛ لكي يتحرَّر من الماضي ويجدد هواء حياته.

يتحول تصفحه ليومياته إلى مشروع كتابة آخر، ضمن مشاريع أخرى معلقة، وتمر السنوات دون أن يكتمل، حتى تهب لمساعدة فؤاد جماعةُ أشباحٍ تسكنه وتعرفه أفضل مما يعرف نفسه، فتتسلَّم منه الدَّفاتر والموادَّ الخام، وتستخدمها لترسم له صورةً صادقةً، في تجوالٍ حُرٍّ بين الأزمنة، والأماكن، والشَّخصيَّات، والأساليب.



هذه الرواية نِتاج ورشة عَمل أشباح فؤاد إجمالًا، وبعضها مُقتطَفٌ من دفاتر يوميَّاته، أكثرها وقائعُ غير جديرة بالثِّقة، وقليلٌ منها حواراتٌ وهذياناتٌ وهلاوسُ مؤكَّدة تمامًا.

محمد عبد النبي؛ كاتب ومترجم مصري من مواليد 1977، حصل على ليسانس اللغات والترجمة، قسم لغة إنجليزية – ترجمة فورية، بتقدير جيد، عام 2002 من كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر.

وصدرت له عدة روايات ومجموعات قصصية منها رواية "في غرفة العنكبوت" التي ترجمت إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية والتي حازت على جائزة الأدب العربي المقدمة من معهد العالم العربي في باريس عام 2019؛ وروايته "رجوع الشيخ" التي رُشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية؛ وروايته "شبح أنطون تشيخوف" الحاصلة على جائزة ساويرس لثثقافة في دورتها التاسعة عام 2010، كما سبق وحصل "عبد النبي" على عدة جوائز أدبية.