محمد الشناوى: مباراة الوداد صعبة.. ونسعى بقوة للتتويج بدورى أبطال إفريقيا

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن فريقه جاهز لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، معربًا عن تطلعه للفوز بالكأس للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي، يوم غدٍ الأحد، في العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على استاد (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال (2022-2023).

وأشار الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، إلى أن الأهلي أغلق صفحة مباراة الذهاب؛ للتركيز على لقاء العودة الصعب، وقال إن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة في التتويج بكأس البطولة والعودة بها إلى القاهرة.

وأضاف: «مصطفى شوبير لعب مباراة قوية في الذهاب وجميعنا في الفريق على قلب رجل واحد، وفي الأهلي دائمًا نساند بعضنا البعض من أجل مصلحة الفريق».

وأوضح حارس الأهلي أن فريقه يركز في لقاء الغد فقط، ولا ينظر للماضي، وجميع اللاعبين لديهم خبرات اللعب وسط جماهير المغرب والاستمتاع بذلك، مؤكدًا أن اللاعبين يدركون قيمة اللقاء الذي يتمنى أن يكون ممتعًا لجماهير كرة القدم بشكل عام، مشددًا على أن الأهلي أنهى الشوط الأول من النهائي في القاهرة، وسوف يسعى بكل قوته في الشوط الثاني غدًا للعودة باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

واختتم حديثه قائلًا: «كل اللاعبين جاهزون بقوة، وحققنا الفوز في لقاء الذهاب، وبإذن الله سنفوز بالكأس»، مؤكدًا أن الأهلي توج بعشرة ألقاب لدوري الأبطال، ويبحث عن اللقب الحادي عشر، ويحترم جميع المنافسين.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز ذهابًا على الوداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.