اكتمال الحوار بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية بنجاح في بطريركية الإسكندرية

اختُتم اجتماع اللجنة اللاهوتية المشتركة الدولية للحوار بين الكنائس الأرثوذكسية والروم الكاثوليكية بنجاح في بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.

أثناء رحيل الأرثوذكس الإثنين والعشرون والكاثوليك الثمانية عشر من رؤساء أساقفة والكرادلة وأساقفة وشيوخ (Elders) وعلماء لاهوت، أعرب بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، البابا ثيودورس الثاني عن رضاه ومشاعره السعيدة.

وقال غبطته: "نمجد الثالوث لهذا اللقاء اللاهوتي التاريخي الذي اختتم بنجاح بالإجماع بعاطفة مقدسة وفرح عظيم. نودع الرؤساء المشاركين الموقرين والأعضاء الكرام في اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والروم الكاثوليكية، والتي اجتمعت في الفترة من 1 إلى 7 يونيو في بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا بتاريخها الغني ومستقبلها الواعد.

في الوقت الحاضر، هناك انقسامات ونفعية وتعاطف ضيق ومواجهات لا معنى لها تربك عالمنا المضطرب، ولكن أيضًا الكنيسة المتعطشة إلى السلام والوحدة والمحبة. كما يتضح من التاريخ ، فإن هذا الحوار السلمي والشامل والمثمر والمبارك بين الكنيستين هو مثال ساطع على حسن النية والتعاون الأخوي. ولذلك ، فهو يعطي الأمل في مستقبل أفضل من التفاهم المتبادل والتواضع والتضامن".

جدير بالذكر أنه في مساء يوم السادس من يونيو، استقبل القنصل العام لليونان بالإسكندرية أثناسيوس كوتسيونيس في مقر إقامته الجنة المشتركة ورحب بأعضائها ترحيبًا حارًا.

وقد أهداه البابا ثيودورس الثاني أيقونة منسوخة مرسومة يدويًا لأيقونة للعذراء مريم تُسمى "الأرحب من السموات"، رمز لامتنانه لمساعدته في جلسة الحوار اللاهوتي الذي عقد في الإسكندرية.