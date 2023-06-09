الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تايوان تفعل أنظمتها الدفاعية بعد رصد عشرات الطائرات الحربية الصينية

تايوان
تايوان

أعلنت تايوان، اليوم الجمعة، تفعيل أنظمتها الدفاعية بعد رصد عشرات الطائرات الحربية الصينية في منطقة الدفاع الجوي في الجزيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان لها، أنه تم رصد 37 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية منذ صباح الخميس.

وأشارت الدفاع التايوانية إلى أنه تم تحديد مقاتلات صينية من طراز J-11 وJ-16، وقاذفات H-6، وطائرات نقل عسكرية YU-20، وطائرات استطلاع أواكس في المجال الجوي الجنوبي الغربي للجزيرة، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أن العديد من الطائرات الصينية حلق عبر منطقة الدفاع الجوي جنوبي شرق تايوان قبل عبورها إلى غرب المحيط الهادئ.

وأكدت الدفاع التايوانية أن جيشها يراقب الوضع عن كثب، وأرسل طائراته وسفنه البحرية، كما تم تفعيل أنظمة الصواريخ الأرضية للرد على هذه الأنشطة.

تايوان الدفاع الجوي الطائرات الحربية الصين الدفاع التايوانية

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