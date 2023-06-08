مصطفى بكرى: نفخر بدور مصر التى عادت لإفريقيا فى عهد السيسى

قال مصطفي بكري إن أحدًا لم يتجن على جماعة الإخوان أثناء أحداث ثورة 30 يونيو العظيمة.

أضاف بكري، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم:"حتى يوم 3 يوليو طلب القائد العام الفريق السيسي من جماعة الإخوان التواجد مع القوي السياسية وأن المقعد موجود بجانب حزب النور، لكنهم رفضوا، لذلك عندما نتحدث عن الوقائع نتحدث بحديث الصدق".

أشار إلى أن الرئيس السيسي أعلن خلال كلمته في تجمع الكوميسا ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة من 2024 لـ 2026 والكلمة حظيت باهتمام كل الدول المشاركة.

وتابع "رئيس زامبيا قال إن دولته تستمد العزة والكرامة من الرئيس وأشاد بجهود السيسي خلال قمة الكوميسا، وقال إن مصر لعبت دورا نشطا ومحوريا في عمل التجمع الإقليمي أن هذه رسالة مهمة جداً".

وأكمل: "لنا أن نفخر بدور مصر التي عادت لإفريقيا في عهد السيسي، بعد أن جمدت عضويتها في الاتحاد الإفريقي، ثم ترأس الرئيس السيسي التجمع الإفريقي والاتحاد الإفريقي"