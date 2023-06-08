محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 والتي ستنطلق الاثنين القادم 12 يونيو الجاري، موجهاً برفع الإشغالات والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور؛ لمنع التزاحم بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

من جانبه، أوضح اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 13 لجنة على مستوى المدينة والمركز يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة اللائقة، بما يضمن أمن وسلامة سير الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم رفع كافة الإشغالات حول اللجان، وإصلاح أعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة.



وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في متابعة جاهزية المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها من حيث الأثاث والكهرباء والانترنت والتليفون الأرضي ومراجعة أعمال الصيانة والمرافق بجميع اللجان، وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، مع تسخير كافة الإمكانيات الخاصة بالمدارس، ورفع كافة الإشغالات من محيط المدارس؛ لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير جو يسوده الهدوء والراحة للطلاب والطالبات أثناء أداء الامتجانات.



وفى ذات السياق، قال رئيس المركز، إنه جار تنفيذ قوافل تعليمية مجانية للمراجعات النهائية في جميع المواد لطلاب الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمى بإدارة ملوى التعليمية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة التربية والتعليم في إطار دعم أبناء المحافظة وتخفيفاً للأعباء عن أولياء الأمور والطلبة بتقديم خدمة تعليمية مجانية.

رفع درجة الأستعداد لأمتحانات الثانوية العامة بالمنيا

رفع درجة الأستعداد لأمتحانات الثانوية العامة بالمنيا

رفع درجة الأستعداد لأمتحانات الثانوية العامة بالمنيا