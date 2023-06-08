الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شوادر لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة في الجيزة.. ومواطنين: "أحسن من السوق"

شوادر بيع الخضروات
شوادر بيع الخضروات والفاكهة

انتشرت شوادر بيع الخضروات والفاكهة التابعة لمحافظة الجيزة في أغلب مناطق وأحياء المحافظة، لتوفير اليلع بأسعار مخفضة تصل لـ30٪، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من سلع أساسية واستراتيجية بسعر مخفض.

وشهدت منافذ البيع إقبالًا كبيرًا من المواطنين والذين اتخذوا تلك المنافذ قبلة لهم بدلا من الأسواق الكبرى بمختلف المناطق.

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وتقول منى محمود، إنه منذ افتتاح منفذ بيع الخضار والفاكهة التابعة لمحافظة الجيزة بشارع البوهي بمنطقة إمبابة، وهي تحرص على شراء كافة احتياجتها منها بدلا من الدخول في السوق الخاص من المنطقة.

وتابعت إنها بجانب أن الأسعار مخفضة وأقل من مثيلتها في الأسواق إلا أنها قريبة منها خاصة وأنها امرأه عاملة وبحاجة لشراء مستلزمتها أثناء عودتها من العمل، وهو ما يميز منفذ محافظه الجيزه المجاور لمنزلها ويوفر لها كافة احتياجاتها.

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ومن جانبها أكدت عزة عيسي، أن منفذ بيع الخضار والفاكهة التابعة لمحافظة الجيزة، يبيع كافة السلع بأسعار مخفضة وتقل عن سعر السوق بحوالي جنيها أو اثنين جنيها فسعر الطماطم في السوق يتراوح ما بين 5 و6 جنيها، بينما في منفذ محافظه الجيزه فسعرها 3.5  للكيلو الواحد وهو ما يجعلها أقل من الأسواق والمحال التجارية في الخارج.

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أضافت آية عيسى، إحدى المواطنات، أن خلال الأشهر القليلة الماضية أصبحت شوادر محافظة الجيزة منتشرة في كافة الأماكن وهناك إقبالا كبيراً عليها من قبل المواطنين، لافتا إلى أن أهم ما يميزها هو توفير كافة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عم مثيلتها في الأسواق الخارجية.

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محافظة الجيزة شوارد لبيع الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة شوارد لبيع الخضار والفاكهة الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة أسعار مخفضة السوق

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