الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة سرقة إطارات السيارات بالقاهرة

جريدة الدستور

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام ( شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة (إطارات السيارات) "بأسلوب الفك".

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "أجرة" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهما (كوريك – 2 مفتاح – شنطة بداخلها عدة مفكات – 6 إطارات سيارات) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (12 واقعة) بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما "سيئى النية" - لأحدهما معلومات جنائية) وأمكن ضبطهما والمسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية سرقة إطارات السيارات وزارة الداخلية

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