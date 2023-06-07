أبرزها صومعة سدس.. 9 سنوات من إنجازات السيسي في بني سويف

حظيت بني سويف خلال الـ9 سنوات الماضية باهتمام كبير بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح فى إطار اهتمامه بالتنمية فى صعيد مصر وكان للمحافظة عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية التى أثرت إيجابيا في حياة المواطن اليومية.

من أهم تلك المشروعات تستعرضها "الدستور" فى السطور التالية:

صومعة سدس بمركز ببا والتي تتميز بسعة 60 ألف طن، حيث تعد مركزا لتوريد وتخزين القمح والذي نفذته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والتي افتتاحها الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس في مايو من 2017 الماضي، لتضاف إلى المشروعات التنموية داخل المحافظة والتي شهدتها المحافظة خلال فترة تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

تتكون الصومعة من 12 وحدة تخزينية سعة الوحدة 5 آلاف طن بإجمالي 60 ألف طن وذلك بتكلفة تقدر بـ67 مليون جنيه و4.5 مليون دولار جعلت من بني سويف مركزا مهمًا لتجميع وتخزين الأقماح.

وتتميز صومعة سدس بتخزين 25 % من أقماح المحافظة بداخلها، وتتكون الصوامع من 12 خلية معدنية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 60 ألف طن حيث تم تجهيزها بأحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم التي تطبق نظم حديثة في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي، وتتوافر داخل الصوامع كافة وسائل الأمن والسلامة والمتطلبات الأساسية اللازمة بأماكن التخزين لضمان استمرار عمليات صرف الاقماح منها سواء المحلية أو المستوردة على مدار العام.

تقوم الصومعة بتخزين القمح المحلي والمستورد وذلك لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة والجمهورية بأكملها، وتم افتتاح صوامع سدس لتضاف إلى صوامع مطحن الواسطى، صوامع كوم أبو راضي، صوامع بوهلر بني سويف، لتصبح السعات التخزينية لتخزين القمح داخل المحافظة حوالي 155 ألف طن.