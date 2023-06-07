ضبط شبكات اتصالات للإنترنت بدون ترخيص في الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بتهمة إدارة شبكات اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص، بالإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام شخصين مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، بإنشاء وإدارة شبكات اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين مقابل مبالغ مالية منهم بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية والجهات المختصة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأجهزة المستخدمة في إدارة شبكات الاتصال.

وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بإنشاء وإدارة تلك الشبكات المُشار إليها وتوزيع خدمة الإنترنت بدون ترخيص على المواطنين، مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.