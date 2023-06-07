بالأسماء.. أندية سعودية تستهدف ضم 6 نجوم آخرين بعد بنزيما ورونالدو

يسطر الدوري السعودي تاريخًا جديدًا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يسعى لاستقطاب أبرز النجوم عبر العالم.

وبعد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير من الموسم الماضي، استطاع اتحاد جدة بطل الدوري السعودي هذا الموسم ضم الفرنسي كريم بنزيما.

وما زالت سوق الصيف في الدوري السعودي تنتظر ضم العديد من النجوم البارزين وعلى رأسهم بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويستعرض "الدستور" أبرز المستهدفين للانضمام لأندية سعودية هذا الموسم.

ليونيل ميسي

بطل العالم هو الاسم الأبرز حتى الآن، حيث يواصل الهلال تكثيف مجهوداته، لإنهاء صفقة بطل العالم وسط صعوبات من جانب ميسي.

وأشارت آخر تقارير إلى أن ميسي رفض عرض الهلال ويفاضل بين الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.

بطل العالم انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، ويفاوضه الهلال منذ مونديال قطر 2022.

نجولو كانتي

الدولي الفرنسي لاعب تشيلسي الإنجليزي قريب للغاية من الانتقال لاتحاد جدة في ثاني صفقات حامل اللقب القوية بعد بنزيما.

وينتهي عقد كانتي مع البلوز نهاية الشهر الجاري وسينتقل للآتي في صفقة انتقال حر.

وكان كانتي قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2016 بعد التتويج التاريخي بالدوري مع ليستر سيتي، ليفوز بالدوري مع البلوز في الموسم التالي مباشرة.

روبرتو فيرمينو

ارتبط اسم الدولي البرازيلي لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي رحل عن الريدز مع نهاية عقده هذا الصيف، بالانتقال إلى صفوف الشباب.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالها خاض 361 مباراة وسجل 110 أهداف وصنع 79.

ويلفريد زاها

جناح كريستال بالاس الإنجليزي ومنتخب كوت ديفوار مرشح بقوة للانضمام إلى النصر خلال الصيف الحالي.

وذكرت التقارير أن النصر قدم عرضًا كبيرًا يصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم كراتب للاعب.

العقد الحالي للاعب الإيفواري مع كريستال بالاس سينتهي في 30 يونيو الجاري، دون وجود اتفاق بين الطرفين حول تجديد العقد.

أنخيل دى ماريا

الدولي الأرجنتيني الذي رحل عن يوفنتوس الإيطالي أمس، بعد نهاية عقده مع الفريق أيضًا، هدف كبير من كبار أندية الدوري السعودي.

ومن أبرز المهتمين بضم بطل العالم هما الثنائي النصر والشباب.

لوكا مودريتش

الدولي الكرواتي لاعب ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الميرنجي هذا الصيف، واحد من أبرز المستهدفين في دوري روشن.

ويتفاوض النصر مسبقًا مع مودريتش؛ لإقناعه بالانضمام إلى زميله السابق رونالدو في الفريق، لكن حتى الآن اللاعب لم يتخذ قراره بالتجديد مع الملكي أو الرحيل.

ودخل مؤخرًا وفقًا للتقارير أهلي جدة العائد لدوري روشن في مفاوضات مع مودريتش لقطع الطريق على النصر.