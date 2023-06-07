الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مركز شمال إفريقيا لتطبيقات تحليل النظم يختتم الدورة التدريبية "مقدمة في التفكير المنظومي"

جانب من التدريب
جانب من التدريب

اختتم مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC  بمعهد التخطيط القومي الدورة التدريبية  "مقدمة في التفكير المنظومي" لأعضاء الهيئة العلمية  والهيئة العلمية المعاونة، وبعض من الدارسين في الماجستير المهني بالمعهد.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وشئون المجتمع  أن البرنامج التدريبي يهدف إلي تبني النهج الشامل والتعمق في المشاكل المعقدة لتصميم وإيجاد حلول لها، وذلك من خلال بناء نموذج يمثل النظام، وتحليله، ثم تحديد نقاط القوة للتدخلات الفعالة والفاعلة.

وتولت التدريب أ. د. أماني الريس أستاذ علوم الحاسب بالمعهد والمدير التنفيذي لـ NAASAC، والتي أشارت إلى أن البرنامج التدريبي يُمكن من تصميم السياسات والاستراتيجيات الناجحة، وقد تم تنفيذه من خلال مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم وهو نتاج التعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومعهد التخطيط القومي بشراكة مع  International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) بالنمسا. 

وأضافت الريس أن المركز يهدف إلى بناء الكوادر البشرية في مجال الفكر المنظومي المتكامل، ويتم ذلك من خلال  تقديم مجموعة من الأنشطة تشمل التدريب والتوعية والدراسات.

مركز شمال أفريقيا تطبيقات تحليل النظم معهد التخطيط القومى الماجستير المهنى البرنامج التدريبي

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

مرتضى منصور يعلن نيته تدشين حزب "الإخلاص"

مليون و350 ألفًا.. مصر تسجل أكبر عدد من السياح خلال أبريل

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 7-6-2023

محافظ شمال سيناء يسلم هدية الرئيس للأم المثالية

جامعة المنوفية تشارك في منتدى العلوم والتكنولوجيا الدولي بالصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟