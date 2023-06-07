في نهائي المؤتمر الأوروبي.. اللقب الأوروبي الثاني حائر بين فيورنتينا ووست هام

في الوقت الذي يخوض فيه نادي فيورنتينا الإيطالي النهائي الخامس له في البطولات الأوروبية المختلفة، فإن نادي وست هام يوناتيد الإنجليزي يلعب النهائي الثالث له.

المواجهة الأولى بين فيورنتينا ووست هام

لم يسبق أن التقى الناديان من قبل في أي بطولة أوروبية، ومن ثم المواجهة المرتقبة بينهما اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء في المباراة النهائية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هي الأولى التي تجمعهما على ملعب فورتونا أرينا في مدينة براج عاصمة التشيك.

تكرار للموسم الماضي

وهذا النهائي مثل النهائي في الموسم الماضي تماما أي بين ناديين بدأ مشوارهما من دوري المؤتمر الأوروبي أي ليس أيا منهما متحول من بطولة الدوري الأوروبي.

فيورنتينا

لم ينجح سوى في التتويج بلقب وحيد، وهو كأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1960 – 1961 بحسمه النهائي أمام نادي جلاسكو رينجرز الأسكتلندي إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي هدفين نظيفين، و2 – 1 على الترتيب.

في حين فشل في الحفاظ على لقبه في الموسم التالي، وخسره أمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حيث تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في لقاء الذهاب، وخسر أمامه بنتيجة 3 أهداف دون رد في لقاء العودة.

وفي موسم 1956 – 1957 خاض مباراة نهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نادي ريال مدريد الإسباني، وخسرها بنتيجة بهدفين دون مقابل.

أما آخر نهائي خاضه كان في موسم 1989 – 1990 في الدوري الأوروبي أمام مواطنه يوفنتوس، وخسره إذ انهزم بنتيجة 3 - 1 في مباراة الذهاب، وعجز عن تعويض النتيجة في مباراة الإياب واكتفى بالتعادل معه سلبيا.

مشوار فيورنتينا حتى النهائي

وكان حل وصيفا في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي هارت أوف ميدلوثيان ( هارتس ) الأسكتاندي، وانتصار واحد على كل من نادي اسطنبول باشاك شهير التركي، وريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي، وتعادل واحد مع ريجاس فوتبولا سكولا إيجابيا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى، وهزيمة واحدة على يد اسطنبول باشاك شهير التركي بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

وفي تصفيات خروج المغلوب أقصى نادي سبورتينج براجا البرتغالي إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي 4 أهداف دون رد، و3 -2 على الترتيب.

وفي دور الـ16 أطاح بنادي سيفاس سبور التركي حيث تغلب عليه في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجتي هدف دون مقابل، و4 – 1 على الترتيب.

وفي دور الثمانية اخرج نادي لخ بوزنان البولندي ( ليج بوزنان ) بسيناريو غريب إذ فاز عليه بنتيجة 4 – 1 في مباراة الذهاب خارج ملعبه، وانهزم بنتيجة 2 – 3 في مباراة الإياب على ملعبه.

وفي دور قبل النهائي تفوق على نادي بازل السويسري بسيناريو مثير حيث خسر بنتيجة 1 – 2 في لقاء الذهاب على ملعبه، وتغلب بنتيجة 3 – 1 في لقاء العودة خارج ملعبه.

وست هام

أيضا لم ينجح سوى في الحصول على لقب وحيد، وهو أيضا كأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1964 – 1965 بفوزه في المباراة النهائية على نادي ميونيخ 1860 الألماني بنتيجة هدفين نظيفين.

أما المباراة النهائية التي خسرها، فكانت في موسم 1975 – 1976، وكانت أيضا في كأس الكؤوس الأوروبية أمام نادي أندرلخت البلجيكي بنتيجة 2 – 4.

طريق وست هام للنهائي

تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 18 نقطة، وهو النادي الوحيد الذي تمكن من تحقيق ذلك في دور المجموعات حصدها من 6 انتصارات بواقع انتصارين على كل من أندية ستيوا بوخارست الروماني، وسيلكيبورج ( سيلكابورج ) الدنماركي، وأندرلخت.

وفي دور ثمن النهائي تجاوز نادي آيك لارنكا القبرصي إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي هدفين دون رد، و4 أهداف دون مقابل على الترتيب.

وفي دور ربع النهائي تخطى نادي جينت البلجيكي حيث تعادل معه إيجابيا بهدف لمثله في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة 4 – 1 في لقاء العودة.

وفي دور الأربعة تعدي نادي إي زد آلكمار الهولندي إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي 2 – 1، وهدف نظيف على الترتيب.

أهمية لقب دوري المؤتمر الأوروبي

إذن كلا الناديين يبحث عن لقبه الأوروبي الثاني كما أن حصد هذه البطولة مهم للغاية لأنها سوف تجعل حاصدها يشارك في اليوروباليج في الوقت الذي لا يملك فيه الناديان حق المشاركة في أي بطولة أوروبية في الموسم المقبل لأن فيورنتينا أنهي بطولة الدوري الإيطالي في المركز الثامن، ووست هام ختم بطولة الدوري الإنجليزي في الترتيب الـ14، والمركزان لا يؤهلان للمشاركة في أي بطولة أوروبية.