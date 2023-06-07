ارتفاع الحرارة اليوم ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية، وأمطار خفيفة رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25،

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24،

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20،

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28،

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29،

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.