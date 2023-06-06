"التمكين الاقتصادى للمرأة".. ندوة بمجمع إعلام زفتى

عقد مجمع إعلام زفتى ندوة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، وتحدث فيها الأستاذ الدكتور أحمد حسن، أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، حيث شرح معنى التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضح أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أحد المشروعات القومية لتنمية الأسرة المصرية، ويركز على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم وتقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في فئة العمر من 18 إلى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقرار المادي لأنفسهن ولأسرهن. كما يهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة إلى زيادة مشاركتهن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المرأة هي ركيزة وشريكة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة، والتي توفر لها الدولة كافة المعطيات التي تمكنها اقتصادياً، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تتيح وتستوعب عددًا كبيرًا من العمالة في مختلف القرى والمحافظات. كما يهدف إلى تدريب السيدات على أساليب وآليات إدارة المشروعات، وتعزيز الثقة بالنفس والثقافة والتعليم، ومحو الأمية الرقمية وغيرها من الأنشطة بهدف التأهيل للمساهمة في سوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة، وجهود الدولة مستمرة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة تمكين المرأة المصرية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن هناك 50 مشروعًا يستفيد منها أكثر من 20 محافظة بالتعاون مع العديد من شركات التنمية، وهناك أيضًا مشروعات يتم تنفيذها للمرأة في الريف المصري وتحسين الجودة ووصول الأطفال إلى تعليم حديث. كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات من خلال المجلس القومي للمرأة التي تساعد على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مما يساعد في تقدم عجلة التنمية. شارك في الندوة بعض موظفي المصالح الحكومية، بحضور هبة رضا يماني اخصائية إعلام، وأدار الندوة محسن عبد الله أخصائي.

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