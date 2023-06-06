الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام غالى رئيسًا لبعثة الأهلى فى المغرب لمواجهة الوداد

حسام غالي
حسام غالي

قرر مجلس إدارة النادي تكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غدٍ الخميس؛ لملاقاة فريق الوداد يوم الأحد المقبل، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.

ويعكف الكابتن حسام غالي، حاليًا، على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.

تغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة، وتعود في اليوم التالي للمباراة إلى القاهرة.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد واصل تدريباته، أمس، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام يوم 11 يونيو الجاري على المركب الرياضي محمد الخامس.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الوداد.
واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الفريق المغربي بتدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.
وخاض خماسي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.
وشارك محمد الضاوي في التدريبات اليوم بعد انتهاء مهمته مع منتخب تونس للشباب.
وحقق الأهلي الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حسام غالى بعثة الاهلى كولر مجلس إدارة الأهلى محمود الخطيب

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