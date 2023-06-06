مصدر يكشف موقف أحمد حجازي من المشاركة في معسكر المنتخب

كشف مصدر داخل المنتخب المصري، موقف أحمد حجازي قائد فريق اتحاد جدة السعودي، من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لمواجهة غينيا وجنوب السودان.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لم يتم حسم أمر مشاركته في المعسكر المقبل، ويعتمد موقفه على حسب تطور حالته.

وذكر المصدر أنه لا صحة لإصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي، لكنه سيتواجد في المعسكر إذا تعافى من الإصابة التي يعاني منها.

وفي وقت سابق، أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب يوم 7 يونيو يعقبها مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة في نفس اليوم بحضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وتابع "غرابة" في تصريحات له، أنه من المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم 14 في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وودية جنوب السودان المقرر لها يوم 18، ثم السفر صباح يوم 12 إلى المغرب لمواجهة غينيا.

وأكد مدير المنتخب أن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مشاركتهم في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا التي ستقام في المغرب يوم 11 يونيو، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام بمراكش بدولة المغرب.

أضاف غرابة أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 يونيو للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 على أن ينتهي المعسكر بنهاية المباراة.