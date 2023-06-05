محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية فى قرية سندوة بالخانكة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان والتي تستمر على مدار يومين، بحضور الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية.

وشملت الزيارة تفقد الأقسام الطبية التي يبلغ عددها 13 قسمًا، يشرف عليها أطباء استشاريون منها القلب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية والصدرية والعظام والرمد والنساء والتوليد والأسنان والجراحة ومعامل تحليل الدم والطفيليات والصيدلية واكتشاف مبكر لضغط الدم والسكر، بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة و2 عيادة إسعاف وقسم للأشعة، حيث تسهم فعالياتها في الكشف المجاني لمواطني قرية سندوة والقرى المحيطة بها.

- محافظ القليوبية يشيد بجهود تيسير القوافل الطبية

وأشاد محافظ القليوبية بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتيسير القوافل الطبية للقرى بمحافظة القليوبية، وتخصيص عدد كبير من القوافل الطبية في كل التخصصات، وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة والتخفيف والتيسير وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع جامعة بنها وكان آخرها بقرية العكرشة بمدينة الخانكة أيضًا.

كما أشار المحافظ إلى أن القافلة الطبية تقوم بالكشف على المواطنين مع إجراء التحليلات اللازمة والمختلفة وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات الكبيرة والمستعصية إلى المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة، وقال إن محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية الصحة تقوم بدعم القافلة ومدها بكل المستلزمات من الأطباء وهيئة التمريض وغيرها، ولا تألو جهدًا في تقديم كل الدعم للمواطن لتلقيه خدمة صحية مناسبة.

- الحرص على الارتقاء بقطاع الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة

ولفت "الهجان" إلى حرص المحافظة على الارتقاء بقطاع الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدًا حرص الدولة على الاهتمام بالقطاع الصحي الذي يعد في أول الاهتمامات، وعلى هامش القافلة تقام على مدار يومين ندوات تثقيفية للمرأة والأسرة عن التغذية وأمراض سوء التغذية والأمراض غير السارية وخدمات تنظيم الأسرة.

وقد التقى محافظ القليوبية بالمواطنين واستمع إلى مشاكلهم ووجه بحلها فورًا، حيث قام المحافظ بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء عملية جراحية كبرى لأحد المرضى بالقافلة، كما طمأن المحافظ أهالي القرية على تطوير الوحدة الصحية بالقرية وجميع القرى بالمدينة لدخول مدينة الخانكة ضمن مبادرة حياة كريمة واستغلال أي قطع أراضي فضاء لإقامة المجمعات الطبية التي تنشأ على أحدث مستوى لتقدم خدمة طبية مميزة للمواطنين وتتماشى مع منظومة التأمين الصحي الشامل.