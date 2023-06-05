الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة شاب غرق بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية

غرق
غرق

تمكن أفراد الحراسة الخاصة بشاطئ النخيل غرب محافظة الإسكندرية، من انتشال جثة أول غريق بالشاطئ لشاب فى العقد الثاني من العمر، والذي لقي مصرعه غرقا في الساعات الأولى من صباح أمس، فيما تم إنقاذ ثلاث أشخاص آخرين في الشاطئ الذي لا زال تحت التجهيز ولم يتم فتحه بعد للجمهور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بتحرير محضر من مسئولي شاطئ النخيل بنقطة شرطة النخيل، يفيد بمنع وتحذير 4 من الشباب من النزول إلى مياه الشاطئ في تمام الساعة السادسة صباحا بواسطة الحراسة الخاصة بالشاطئ، وعلى الرغم من ذلك أصروا على النزول إلى مياه البحر وقاموا بالنزول ناحية شارع 25 والتي لا زال العمل يجرى فيها ، وعقب نزولهم استغاثوا بسبب ارتفاع الأمواج وغرقهم.

وأضافوا أنهم فور مشاهداتهم لاستغاثة الشباب قام عدد من أفراد الحراسة من الذين يجيدون السباحة بالنزول للماء وإنقاذ 3 أفراد في حين غرق الرابع، والذي يدعي حمزة محمد، 17 سنة، والذي تم انتشاله عقب ذلك، وتم نقله إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

ارتفاع الامواج النيابة التحقيق انتشال جثة شاب بشاطئ النخيل غرب الاسكندرية للسياحة والمصايف محافظة الاسكندرية

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