رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، سير أعمال الامتحانات بكليات الالسن، والحاسبات والمعلومات، والهندسة، في إطار سلسلة الجولات التى يقوم بها لمتابعة عملية إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2022 - 2023 وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات دون عوائق تعوق الطلاب عن أداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

رافقه الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان فى استقبالهم الدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الالسن، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة، وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفر الشيخ على التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب والاطلاع على أي مشكلات قد تواجههم لاتخاذ التدابير الفورية اللازمة لسرعة حلها.

- إشادة بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات



وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات، موجها الشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.

واكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على آداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ومن جانبهم أبدى الطلاب سعادتهم بالتواصل الدائم مع قيادات الجامعة وحرصها على إتمام عملية الامتحانات في مناخ مناسب صحي وهادئ ومستقر، فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.