تفوق تاريخي للزمالك على الاتحاد السكندري في الدوري بـ79 انتصارًا مقابل 13

تحمل مباراة الليلة بين الزمالك والاتحاد السكندري، الرقم 126 في تاريخ المواجهات بينهما في بطولة الدوري.

وشهدت المباريات الـ125 السابقة تفوقا ساحقا للزمالك الذي حقق 79 انتصارا بينما فاز الاتحاد 13 مرة، وانتهت 33 مباراة بالتعادل وسجل الزمالك 213 هدفًا مقابل 79 هدفًا لزعيم الثغر.

أكبر فوز حققه الزمالك على الاتحاد السكندري كان بسبعة أهداف نظيفة موسم 1961-1962، أما آخر مواجهات بين الفريقين فكانت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري هذا الموسم، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويتصدر جمال عبد الحميد مهاجم الزمالك السابق والراحل محمد دياب العطار (الديبة) من الاتحاد قائمة أكثر اللاعبين تهديفا في المباريات التي جمعت الفريقين، وسجل كل منهما أهداف. وفيما يلي نتائج المباريات التي جمعت الزمالك والاتحاد في آخر 10 سنوات:

2 مارس 2013 فاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما عمر جابر وأحمد جعفر.

27 مايو 2013 فاز الاتحاد بهدفين نظيفين سجلهما محمد المرسي .

30 أكتوبر 2014 فاز الزمالك بهدف سجله مؤمن زكريا .

23 أبريل 2015 فاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما عمر جابر وباسم مرسي .

22 فبراير 2016 فاز الزمالك 2-1 وسجل إيمانويل مايوكا ومحمود كهربا للزمالك ومحمد عاشور الأدهم للاتحاد.

16 مايو 2016 فاز الزمالك بهدف سجله إبراهيم عبد الخالق.

17 ديسمبر 2016 فاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم صلاح وباسم مرسي من ركلة جزاء .

6 يوليو 2017 فاز الزمالك 2-1 وسجل للزمالك مصطفى فتحي وباسم مرسي من ركلة جزاء وسجل محمد عبد المجيد.

20 ديسمبر 2017 فاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما بنجامين أشيامبونج .

12 أبريل 2018 فاز الاتحاد 2-1 وسجل خالد الغندور وويلسون أكاكبو للاتحاد وباسم مرسي للزمالك .

4 أغسطس 2018 حقق الزمالك فوزا كبيرا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد وسجل محمود كهربا ويوسف أوباما ومحمود علاء من ركلة جزاء وكابونجو كاسونجو ومحمد عنتر للزمالك وخالد قمر للاتحاد.

5 يناير 2019 فاز الزمالك 3-1 وسجل عمر السعيد ومحمود كهربا ومحمود علاء من ركلة جزاء للزمالك وخالد الغندور للاتحاد .

23 سبتمبر 2019 فاز الزمالك بهدف سجله مصطفى محمد .

10 أغسطس 2020 تعادل الفريقان 1-1 وسجل فرجاني ساسي للزمالك وأحمد راشد للاتحاد .

7 فبراير 2021 فاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء ويوسف أوباما .

10 أغسطس 2021 فاز الزمالك 2-1 وسجل يوسف أوباما ومحمد عبد الشافي للزمالك وخالد قمر للاتحاد.

19 أبريل 2022 فاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني.

23 أغسطس 2022 تعادل الفريقان 1-1 وسجل محمود حمدي الونش للزمالك وإبراهيم حسن للاتحاد.

11 يناير 2023 تعادل الفريقان بدون أهداف.