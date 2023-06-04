بروفات مكثفة لفريق عمل "الحفيد" استعدادا لعرضه على المسرح القومي

يجري فريق عمل العرض المسرحي “الحفيد” بروفات مكثفة خلال الفترة الحالية، بعد قرارهم بإعادة تقديمها على المسرح القومي خلال الشهر الجاري، بعد استبدال الفنانة لوسي بالفنانة سماء إبراهيم.

وكانت الفنانة لوسي أثارت ضجة كبيرة مطلع العام الجاري، بعد الخلافات الكبيرة التي نشبت بينها وبين أبطال العرض المسرحي والمخرج يوسف منصور، والتي وصلت للاتهام بالتشابك بالأيدي والألفاظ الخارجة بين جميع الأطراف، مما أدى إلى قرار البيت الفني للمسرح، إيقاف العرض مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيقات الرسمية، بعدها سيتم إعادة تقديمه سواء بنفس أبطال العرض، أو بفنانين آخرين.

وعلق نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي على أزمة مسرحية “الحفيد” خلال إحدى لقاءاته التلفزيونية قائلا: “لدينا ناس متربصة بالفن والممثلين، وعلينا الانشغال بهذا الأمر، وأقدم مبادرة للم الشمل، وأناشد الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي لاحتواء الأزمة، لذلك أدعو الجميع لكي نقعد مع كل الفنانين والفنانة لوسي، ونحط مصلحة البلد أهم من أي حاجة، والمسرح القومي، ومن الممكن أن تكون هذه الجلسة في برنامج الستات”.

وشارك في تقديم مسرحية “الحفيد” كل من تامر فرج، عادل عفر، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،يوسف المنصور،رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، وعبدالباري سعد وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

والعرض المسرحي “الحفيد” من إنتاج المسرح القومي، وهو مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، حيث سبق وجرى تقديمها خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولي التي تقدم فيها في شكل عرض مسرحي، ويناقش العرض العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذي يتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.