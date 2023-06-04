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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. النقابات تفتح أبوابها لـ"تمرد" فى 4 يونيو 2013

تمرد
تمرد

في إشراقة صباح الرابع من يونيو 2013 كانت الهموم تزداد على مصر المأزومة، أزمات واحتجاجات واضطرابات، ولا صوت يعلو فوق صوت الانقطاع الكهربائي، ونقص المواد البترولية، وبوار الأراضي الزراعية بسبب عدم وصول المياه.

وثقت قناة الوثائقية في مقطع فيديو قصير بعنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، أبرز ما حدث في ذلك اليوم، فلم تكن الأوجاع وحدها مصدر أنين المصريين، وإنما امتد الخناق ليشمل صراعا بين نادي القضاة ومجلس الشورى الإخواني في ظل تلويحه الدائم بإصداره قانونا جديدًا متعلقًا بالسطة القضائية.

الوسط الثقافي المشتعل أنذاك كان له نصيب بارز من دفتر الخلافات بعدما تعالى الصدام مع الوزير علاء عبدالعزيز بفعل قراراته المتعلقة بندب عدد من قيادات الوزارة، وإنهاء عمل عدد آخرين.

ذلك اليوم شهد إعلان بعض النقابات المهنية مثل نقابة المحامين فتح أبوابها لاستقبال أعضاء حركتي تمرد وتجرد لجمع توكيلات مؤيدة أو رافضة لعزل الرئيس الراحل مرسي.

حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان تمرد 4 يونيو

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