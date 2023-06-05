"مرض الإيدز"، من أكثر الأمراض التي ينفر منها أي شخص على مستوى العالم، فيعد مرض الإيدز من الأمراض القاتلة، التي يمكن أن تنتقل من شخص لأخر، فيعتبرها البعض ببعض الدول وصمة عار، ويقلق أي شخص من تلك العدوي كون انتقالها يودي بالحياة، فالعيش معها من أصعب الأمور التي يواجهها صاحبها.

وكون مرض الإيدز من أكثر الأمراض التي تشغل بال الكثير، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن مرض الإيدز بحسب طبيب المناعة والحساسية مجدي بدران، والذي أكد أن هذا المرض ينقسم لقسمين مكتسب أو غير مكتسب، حيث إن الإيدز مكتسب يختلف في طريقة العلاج.

وتابع أنه لا يوجد علاج شاف لفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز" حتى الآن ولكن يمكن السيطرة عليه وتفادي نقل العدوى عن طريق بعض الأدوية، وأثبتت مضادات الفيروسات التي تعالج فيروس نقص المناعة البشري فعاليتها في تقليل حالات الوفاة بسبب الإيدز في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن المضادات لا تعالج الإيدز ولكنها تعمل على كبت تكاثر الفيروس، وتسمح بتعافي جهازه المناعي وتقويته واستعادة القدرة في التصدي لحالات العدوى الانتهازية وبعض أنواع السرطان.

من يصاب بالإيدز؟

أوضح مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يمكن لكل من الأطفال، والبالغون، والنساء الإصابة بمرض الإيدز.

ما هي الأعراض الأولية لمرض الإيدز؟

أكد بدران، أن حضانه مرض الإيدز تكون من حوالي 9 أشهر إلى 20 عامًا أو أكثر، بمتوسط 12 عامًا، حيث إن هناك مجموعة من الأشخاص الذين لديهم بداية أسرع للمرض يصابون بالإيدز في غضون 3-5 سنوات من الإصابة، ومجموعة أخرى أصغر لا يبدو أنها تتطور إلى الإيدز.

كما تختلف أعراض الفيروس باختلاف مرحلة العدوى، فعلى الرغم أن قدرة المتعايشين مع الفيروس على نقل العدوى غالبًا تكون شديدة في الأشهر القليلة الأولى للإصابة بالعدوى، فإن الكثيرين منهم لا يدركون إصابتهم بالعدوى حتى مراحل متأخرة، وقد لا تظهر الأعراض في الأسابيع القليلة الأولى للإصابة بعدوى الفيروس الأولية والاعراض تكون على شكل الأنفلونزا، وتتمثل في:

الحمى

الصداع

الطفح الجلدي

التهاب الحلق.

تورم الغدد اللمفاوية

فقدان الوزن

الإسهال

السعال.