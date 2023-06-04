الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل شرع فى قتل جاره بإمبابة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل جاره، بسبب خلافات الجيرة، مع إحرازه سلاحا بدون ترخيص بدائرة مركز إمبابة.
 

كانت وجهت النيابة العامة للمتهم "ع. ب" تهمة الشروع في قتل المجني عليه "س.ح" عمدًا بأن أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري، إلا أنه خاب بسبب مداركة المجني عليه بالعلاج، وإحراز المتهم سلاحا غير مرخص وذخيرة بغير ترخيص، بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وتم ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

السجن المشدد الشروع في قتل جار إمبابة محكمة جنايات الجيزة

الأكثر قراءة

نص أقوال الفنان صبرى عبدالمنعم فى "واقعة النصب": استغلوا مرضى واستولوا على 360 ألف دولار (خاص)

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الموريتانى ويبحثان التعاون المشترك وآليات دفع العمل العربى والإفريقى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

حبس المتهم بقتل طفل فى المرج

تعالى نتحاسب.. كواليس أزمة "السرقة" بين مصطفى كامل والوسيمى وإحالة الأخير للتحقيق

نص كلمة الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس موريتانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)