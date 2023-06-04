المشدد 10 سنوات لعامل شرع فى قتل جاره بإمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل جاره، بسبب خلافات الجيرة، مع إحرازه سلاحا بدون ترخيص بدائرة مركز إمبابة.



كانت وجهت النيابة العامة للمتهم "ع. ب" تهمة الشروع في قتل المجني عليه "س.ح" عمدًا بأن أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري، إلا أنه خاب بسبب مداركة المجني عليه بالعلاج، وإحراز المتهم سلاحا غير مرخص وذخيرة بغير ترخيص، بدائرة قسم شرطة إمبابة.



وتم ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.