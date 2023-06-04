الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. حماية الأطفال من العنف في ظل المجتمع الرقمي ندوة بـ"الأعلى للثقافة"

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ندوة "حماية الأطفال من العنف في ظل المجتمع الرقمي"، والتي تنظمها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس وبالتعاون مع قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور عبد الوهاب جودة أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين الشمس، ويشارك فيها  كل من المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، والدكتورة بثينة عبد الرؤوف دكتوراة في فلسفة التربية وعضو لجنة التطرف والإرهاب، والدكتورماجد عياد أستاذ الذكاء الاصطناعي وعضو لجنة التطرف والإرهاب، والدكتور مسعد عويس أستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، والمهندس وليد حجاج خبير وباحث في أمن المعلومات وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.

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