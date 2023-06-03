المؤبد والغرامة 100 ألف لعاطل بالاتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة "محمود.م" بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف عن التهمة الأولى وبالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه عن التهمة الثانية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض في التجمع الخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمود.م" جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهم حاز سلاح أبيض “كتر” بدون مسوغ قانوني