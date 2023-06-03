السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد والغرامة 100 ألف لعاطل بالاتجار في الحشيش

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة "محمود.م" بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف عن التهمة الأولى وبالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه عن التهمة الثانية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض في التجمع الخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمود.م" جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهم حاز سلاح أبيض “كتر” بدون مسوغ قانوني 

جنايات القاهرة التجمع الخامس السجن المؤبد غرامة مائة الف المستشار حسن فريد

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