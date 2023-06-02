الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وفقًا لتصنيف التايمز الإنجليزي..

جامعة أسيوط في المركز الرابع محليًا و401 عالميًا

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تقدم الجامعة في تصنيف التايمز الإنجليزي؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2023، وهو تصنيف يقوم بترتيب الجامعات في مجال التنمية المستدامة، حيث حققت جامعة أسيوط تفوقًا كبيرًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، واحتلت المرتبة (401) عالمياً، والمرتبة الرابعة (4) على مستوى (75) جامعة مصرية.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي، أن هذا العام شهد تحقيق  ثمار خطة جامعة أسيوط للنهوض بالتصنيف الدولي؛ حيث إن إدراج الجامعة في هذا التصنيف يعتمد على مجموع درجاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تسعى الجامعة إلى تحقيقه ضمن خطتها الاستراتيجية، لافتًا إلى حرص الجامعة على تشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة، والحفاظ على البيئة، وتكامل خطتها التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وحققت الجامعة وفقًا لهذا التصنيف تقدمًا في مجال مكافحة الفقر، واحتلت الترتيب من 101-200 عام 2023، بعد أن كانت في الترتيب من 400-600 عام 2022.

وأشار الدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الدولى، إن جامعة أسيوط، نجحت في وضع استراتيجية للارتقاء بالتصنيف الدولي، وتمكنت الجامعة الآن من التواجد بمراكز مرموقة بكل التصنيفات الدولية، وأصبحت في الترتيب من  400-600؛ في مجال جودة التعليم؛ إذ يعد محور جودة التعليم من أهم محاور تصنيف الجامعات العالمي، كما احتلت الجامعة التصنيف 101-200 عالميًا في مجال توفير الطاقة، والطاقة النظيفة، واحتلت الترتيب 201-300 في مجال المياه النظيفة، والتخلص من النفايات.

وأضاف الدكتور عمرو أبو فدان، أن هذا التقدم يأتي في إطار استراتيجية جامعة أسيوط، والتي يسعى مكتب التصنيف الدولي إلي تنفيذها تحت شعار: "نحن نستحق الأفضل"؛ للنهوض بالتصنيف الدولي للجامعة، وتكامل الجهود بين كافة كليات الجامعة، والمراكز البحثية.

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