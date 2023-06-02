ضبط 13 قطعة سلاح في مداهمات أمنية بسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (سوهاج - أخميم).

وأسفرت جهودها عن ضبط 13 قطعة سلاح نارى (4 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (13 متهم، وضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين)، وضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (181) حكم قضائى متنوع.