الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أزمة مالية تغلق باب الزمالك أمام عبدالله السعيد

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أغلق مسئولو نادي الزمالك الباب فيما يتعلق بالمفاوضات مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز بعد الأنباء التي خرجت بإمكانية رحيله عن الفريق وتلقيه عرضاً من نادي فاركو والذي يرغب في ضمه في الموسم المقبل.

جاءت الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك لتتسبب في عدم الدخول في باب المفاوضات مع عبدالله السعيد بسبب الراتب السنوي الكبير، الذي يحصل عليه في بيراميدز وصعوبة تحقيق ذلك في الزمالك، إلى جانب تبقي موسم في عقده مع بيراميدز وضرورة التفاوض مع الأخير لحسم الصفقة ولن يتنازلوا عن اللاعب بسهولة.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على الإحلال والتجديد على شكل الفريق في الموسم الجديد، سواء على مستوى الصفقات أو الجهاز الفني أو اللاعبين الراحلين عن الفريق لتصحيح المسار بسبب ما حدث في الموسم الجاري من ضياع المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق، سواء على صعيد الدوري أو كأس مصر أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مسئولو الزمالك إبرام ما يقرب من 7 صفقات جديدة للفريق في الموسم الجديد على أمل تحسن المستوى ومصالحة الجماهير مع عدم الاستعجال في حسم أي صفقة جديدة للفريق والتريث في اختيار اللاعبين وخاصة الأجانب بسبب ما حدث في الموسم الجاري من إبرام صفقات ضعيفة مع محترفين ولم يتركوا أى بصمة مع الفريق مع استمرار الانتقادات والهجوم من جانب الجماهير.

على جانب آخر يواصل الفريق الأول تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل في الجولة الثلاثين بالدوري الممتاز.

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