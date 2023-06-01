الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش ويسعى للتتويج بها

جانب من المباراة
جانب من المباراة

صعد علي فرج لاعب نادي وادي دجلة - والمصنف الـ3 عالميًا- إلى الدور النهائي لبطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش بعد تغلبه على دييجو إلياس من بيرو والمصنف الأول على العالم .

وفاز فرج بثلاثة أشواط مقابل شوط ليتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 12-10، 11-2، 11-7

وينتظر على فرج المواجهة المقبلة بين المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني على العالم ومحمد الشوربجي اللاعب الإنجليزي والمصنف الرابع عالميا  ليواجه الفائز منهما.

فيما نجحت اللاعبة المصرية نوران جوهر - المصنفة الثانية عالميا- في تحقيق الفوز على مواطنتها اللاعبة هانيا حمامي المصنفة الثالثة عالميا، بثلاثة أشواط مقابل شوط، بعد  مباراة دامت لمدة 106 دقيقة، لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: “15-13، 9-11، 17-15، 11-6”.

وتنتظر نوران جوهر المواجهة المقبلة بين نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا ونيل جليس المصنفة التاسعة على العالم، لمواجهة الفائز في النهائي غدا الجمعة.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 9 لاعبين من وادي دجلة هم على فرج، ويحيي النوساني، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم.

وشارك في اليوم الثاني من الربع النهائي كل من مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا ومازن هشام المصنف التاسع عالميا وبول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميا ومحمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا.

وتأهل كل من محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا ومصطفى عسل المصنف الثاني عالميا.

وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر ونيل جيليس من بلجيكا المصنفة الثامنة عالميا وتين جيليس من بلجيكا المصنفة الرابعة عشر.

تأهلت كل من نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا ونيل جيليس من بلجيكا.

واستطاعت اللاعبة نيل جيليس من بلجيكا المصنفة الثامنة عالميا، أن تفوز على اللاعبة سلمى هاني من مصر المصنفة الثانية عشرة عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

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اسكواش علي فرج البلاتيني دييجو إلياس وادي دجلة

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